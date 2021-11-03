Шотландские учёные оценили риск смерти от COVID среди вакцинированных

В Шотландии от коронавируса, несмотря на пройденную вакцинацию, скончались 236 человек. Это 0,007% от общего числа погибших. Такие цифры приводят исследователи из Эдинбургского университета в медицинском журнале The Lancet. Об этом сообщает Live 24.

Средний возраст погибших, которые были привиты BNT162b2, 74 года. Среди вакцинированных AstraZeneca — 80 лет. Для большинства (82,6%) причиной смерти стал коронавирус, для остальных он оказался сопутствующим заболеванием. 97% умерших имели хронические заболевания сердца или почек, сахарный диабет второго типа, рак крови, тромбозы, деменцию.

По утверждению учёных, особенно заметна разница в уровне смертности привитых и непривитых среди лиц старше 80 лет. Это 14 смертей на 10 тысяч человеко-лет для полностью вакцинированных и 420,1 — для невакцинированных.

Ранее журнал The Lancet подтвердил высокую эффективность российской вакцины «Спутник Лайт». Также отмечается, что большинство побочных эффектов от вакцины, зафиксированных у участников исследования, были мягкими или средними. Серьёзных нежелательных явлений не наблюдалось.