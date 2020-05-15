Шойгу рассказал о ситуации с COVID-19 в вооружённых силах

https://static.news.ru/photo/ba415b08-96a0-11ea-8700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вооружённых силах России уже неделю от COVID-19 выздоравливает больше военных, чем заболевает, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьёзный успех, и я надеюсь, это приведёт или уже привело к тому, что количество инфицированных в вооружённых силах с каждыми сутками становится всё меньше, — сказал он.

Во время сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях с марта по 9 мая установлены 1656 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19. Из них 418 проходят лечение в госпиталях Минобороны России, ещё 568 человек помещены в изоляторы, в гражданские больницы попали 19 военных, ещё 651 изолирован на дому, передаёт РИА Новости.

В тяжёлом состоянии находятся трое военнослужащих, состояние ещё 14 оценивается как средней степени тяжести, остальные — без симптомов заболевания. Среди военных выздоровели 323 человека, сняты с контроля медиков после второго отрицательного результата тестирования 2283 человека.

Число заболевших военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования, составило к 9 мая 1145 человек. Кроме того, коронавирус выявлен у 75 воспитанников довузовских учебных заведений и 396 лиц из числа гражданского персонала.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, зафиксировано 113 смертей. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 262 843 случая инфицирования, в 2418 из них болезнь завершилась летальным исходом.

В Москве за последние 24 часа выявлено 4748 заболевших, умерли 68 человек. С начала эпидемии в столице диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, скончались 1358 человек, писал NEWS.ru.