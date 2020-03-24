https://static.news.ru/photo/2d3c9e76-6dc3-11ea-88cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления, — приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, к вечеру 23 марта число заражённых в России достигло 438 человек. За минувшие сутки в стране выявили 71 инфицированного. Данные за 24 марта ещё не обнародованы Роспотребнадзором.

Появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинстве стран мира, став пандемией в начале марта 2020 года. Число заражённых в мире превысило 338 тысяч человек, погибли около 14,7 тысячи.

Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. Россия также закрыла границы для иностранцев, в крупных городах запрещены массовые мероприятия.