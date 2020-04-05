Шесть регионов России остались не заражены коронавирусом

https://static.news.ru/photo/30330f30-772c-11ea-9e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы в шести регионах России.

Вирус не обнаружен в Республике Алтай, Карелии, Ненецком автономном округе, Туве, на Чукотке и в Карачаево-Черкессии.

NEWS.ru писал, что в России за прошедшие сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 регионах.

Больше всего заболевших в Москве — 536 человек, в Московской и Нижегородской области 45 и 22 заболевших соответственно. Болезнь подтверждена ещё у 20 человек в Санкт-Петербурге. Также впервые коронавирусная инфекция выявлена в Камчатском крае.

Всего в России коронавирусом заразились 5389 человек в 79 регионах. За весь период зарегистрировано 45 летальных случаев, излечились 355 человек.