Шесть регионов России остались не заражены коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы в шести регионах России.
Вирус не обнаружен в Республике Алтай, Карелии, Ненецком автономном округе, Туве, на Чукотке и в Карачаево-Черкессии.
NEWS.ru писал, что в России за прошедшие сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 регионах.
Больше всего заболевших в Москве — 536 человек, в Московской и Нижегородской области 45 и 22 заболевших соответственно. Болезнь подтверждена ещё у 20 человек в Санкт-Петербурге. Также впервые коронавирусная инфекция выявлена в Камчатском крае.
Всего в России коронавирусом заразились 5389 человек в 79 регионах. За весь период зарегистрировано 45 летальных случаев, излечились 355 человек.
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