Минздрав добавит новые препараты в схему лечения COVID-19

В Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса. В новой, 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, недавно зарегистрированные препараты и те, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют подтверждённую эффективность. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, передаёт РИА Новости.

В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках, — сказал Фисенко.

Сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для разработки лекарства от коронавируса потребуется ещё немало времени. Сейчас используемые препараты нацелены только на замедление заболевания и облегчение общего состояния пациента.