https://static.news.ru/photo/271439b4-d683-11e9-b961-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Нейрохирург Александр Тушев рассказал о шансах на выздоровление у людей с опухолью головного мозга. По его словам, средняя выживаемость больных с последней стадией составляет от восьми месяцев до года.

Своим мнением специалист поделился в интервью « Вечерней Москве » на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Тушев подчеркнул, что злокачественность опухоли бывает разных степеней.

Если она сопровождается отёком, то это означает, что у человека уже третья или четвёртая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя, — уверен нейрохирург.

Он также отметил, что без оперативного вмешательства врачей состояние больного будет ухудшаться. При этом и операция тоже имеет риски. В случае, если после неё у больного возникнут какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию. И уже тогда не будет никаких способов лечения.

Ранее News.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что коллектив «очень молится» за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, у популярной теледивы «последняя степень рака мозга». При этом Разин не уточнил источник своей информации о диагнозе Заворотнюк. Журналисты также утверждают, что у актрисы начался отёк головного мозга.