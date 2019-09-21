https://static.news.ru/photo/6f2e12e8-dcf9-11e9-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Японские специалисты выявили взаимосвязь между уверенной походкой после 70 лет и шансами дожить до 80. О результатах своей работы учёные рассказали в ходе российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России» в Москве.

Проведённое исследование, которое длилось с 1997 года, показало, что 70-летний человек может рассчитывать на долголетие, если скорость его ходьбы составляет 1,5 метра в секунду.

При этом если пожилой человек преодолевает в секунду не более полуметра, то его шансы прожить до 80 лет сокращаются лишь до 15–35%. Отмечается также, что мужчины с такими показателями имеют меньше шансов, чем женщины.

Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживёт, — приводит РИА Новости слова президента японского Национального центра гериатрии и геронтологии доктора Хидэнори Арая.

Ранее News.ru писал о том, что домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Исследование показало, что у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни, риск ранней смерти вырос на 99%. Вероятность сердечного приступа или инсульта была на 168% выше, чем у тех, кто уделяет физическим упражнениям не менее двух часов в неделю.