Сезон кровопийц: что делать, если укусил клещ

В России начался сезон клещей. Об этом накануне сообщили отечественные эпидемиологи. На сегодняшний день уже известно более чем о 300 случаях укусов в различных регионах. Всего же в России за помощью к врачу обращаются свыше двух тысяч жертв клещей ежегодно. Больше всего подвержены риску жители Москвы и Московской области. Последствия укуса могут быть самыми разными — от безобидного шелушения кожи до инвалидности или даже смерти. Однако не стоит бояться выходить из дома, важно лишь знать, как себя вести до укуса, во время и после. В этом тексте редакция NEWS.ru рассказывает о том, как распознать клеща, защититься от него, какие симптомы вытекают из контакта с ним и что нужно делать после укуса.

Зачем клещи кусают людей

Основная цель укуса клеща — репродуктивная. Самцы, как правило, занимаются лёгким перекусом, а затем спариваются с насытившимися самками. В свою очередь, самки представляют наибольшую опасность для человека (и животных), поскольку для успешного оплодотворения им нужно выпить крови в сотню раз больше своего размера. На столь плотную трапезу особь клеща может потратить до десяти дней, именно поэтому важно своевременно обнаружить его на своём теле и удалить. Мало того, что вы можете подвергнуть своё здоровье опасности, так ещё и поспособствуете размножению клещей — в среднем одна самка вынашивает около тысячи яиц в год.

Как распознать клеща

Для того чтобы не перепутать клеща с другим насекомым, важно запомнить несколько отличительных черт:

По габаритам клещ крайне мал, его средняя ширина — до 0,5 мм. Для сравнения — размер среднестатистического муравья в 10 раз больше. Расцветка клеща зависит от его сытости. Если он пил кровь, то его тело будет тёмно-коричневого оттенка, если нет — светло-серого. Что делать, если укусил клещ Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press Клещ относится к семейству паукообразных, поэтому он не обладает крыльями, а в разных периодах жизни имеет от шести до восьми конечностей. Тело клеща полностью покрыто щетинками разных размеров, для него это органы осязания.

Когда клещи активны

Несмотря на то что клещи способны жить до пяти лет, период их активности приходится на тёплое время года. Так, в центральной части России они выходят из спячки в апреле, когда средняя ночная температура превышает отметку в 0 градусов. В середине мая наступает пик активности насекомых. После долгого перерыва они нуждаются в пище и поэтому действуют более динамично. Летом они продолжают нападать на людей и животных, а конец их активности наступает в октябре в связи с понижением температуры, клещи уходят в спячку. Несмотря на это, фиксируются случаи укусов и зимой. Но, как правило, при похолоданиях клещи в активном состоянии не выживают.

Где водятся клещи

Если говорить о географии распространения клещей, то они водятся в основном в зонах с умеренным или субтропическим климатом. Именно от погодных условий и зависит их среда обитания. Наиболее заселённые клещами регионы России:

Центральный федеральный округ;

Северо-Западный федеральный округ;

Приволжский федеральный округ;

Сибирский федеральный округ.

Среди основных мест обитания насекомых — леса, поля, огороды, прибрежные зоны. В открытой местности они не водятся, вместо этого предпочитают прятаться в высокой траве и вблизи деревьев (кроме хвойных, так как их отпугивает запах). Их можно обнаружить и в местах скоплений животных, например, на лугах и в полях, где их выгуливают пастухи. Также клещи любят повышенную влажность, поэтому велика вероятность встречи с ними в заболоченных местностях и вблизи других водоёмов.

Что нужно делать после укуса Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Куда чаще всего кусает клещ

Учёными доказано, что для особей клещей нет запрещённых частей тела — укусить они могут за каждую. Тем не менее наиболее распространёнными и уязвимыми считаются:

голова (особенно зона за ушами);

шея (как задняя, так и передняя часть);

колени (в приоритете задняя часть, так как там находятся участки тонкой кожи);

руки (включая ладони, локти, плечи, подмышечные зоны);

паховая область (в связи с наличием участков нежной кожи).

Как защититься от укуса клеща

Для того чтобы минимизировать риск контакта с клещом, следуйте рекомендациям специалистов:

Используйте одежду светлых тонов, так вы быстрее обнаружите насекомое. Также следует отказаться от предметов гардероба с большим количеством швов и карманов — вредители могут спрятаться там. По возможности не оставляйте части тела оголёнными — надевайте длинные штаны и рубашки. Также следует заправлять штаны в обувь, верхнюю одежду в штаны, застёгивать ворот и рукава, чтобы одежда прилегала к коже как можно плотнее. Таким образом, у клеща будет меньше шансов залезть под одежду и застать вас врасплох. Обработайте свою одежду специальным средством от насекомых. Или можно использовать запах хвои — клещи его не одобряют. Старайтесь не садиться и не ложиться на траву, поскольку для клещей это естественная среда обитания. Систематически проверяйте своё тело и одежду на предмет нахождения клещей. По возможности просите помощь у близких или используйте зеркало, чтобы провести осмотр.

Последствия укуса Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Как распознать укус клеща

Зачастую жертва клеща не чувствует укуса. Тем не менее он не остаётся бесследным, и, изучив область тела, с которой мог произойти контакт, вы без труда определите, был он или нет.

Первый признак укуса клеща — это если вы его взяли с поличным и его тело торчит из зоны укуса. Его следует как можно быстрее удалить.

Но клеща уже может и не оказаться на месте. Тогда главным признаком его укуса является точечное покраснение кожи. Оно выражено аллергической реакцией на насекомое. Впоследствии зона укуса может воспалиться сильнее из-за слюны клеща и вытекающей из неё травмы кожного покрова. Размер пятна может достигать до 60 см, в зависимости от типа клеща, который вас укусил.

Однако покраснение появляется не всегда и не у всех. В таком случае в области предполагаемого укуса должна остаться мелкая дырочка от хоботка клеща. А возможно вы найдёте и сам хоботок.

Каковы симптомы укуса клеща

Есть вероятность, что после контакта с насекомым вы никоим образом не пострадаете. Но никогда не будет лишним проверить состояние здоровья. Клещи являются переносчиками всевозможных инфекций, а, соответственно, и симптомы могут сильно отличаться.

Первичные симптомы

Среди первичных симптомов наиболее распространены следующие:

зуд, чесотка (причём чесаться может не только зона укуса, но и другие части тела);

головная боль;

головокружение;

тошнота, рвота;

слабость, сонливость;

повышенная температура тела;

учащённый пульс.

Возможные осложнения

Кроме стандартных первичных признаков укуса клеща, вызванных аллергической реакцией, могут проявиться и куда более значительные симптомы. Если насекомое, укусившее вас, было заражено, велика вероятность развития таких серьёзных заболеваний, как:

Клещи Robert Haasmann/Global Look Press

Энцефалит. Вирусное заболевание, вызывающее общее отравление организма, перегревание, лихорадку, а также поражение центральной нервной системы. Подобные симптомы проявляются спустя неделю с момента укуса и способны привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Боррелиоз. Бактериальное заболевание, характеризуется интоксикацией организма, расширяющейся сыпью, а также поражениями нервной системы, сердца и суставов. Данные признаки могут появиться спустя два дня с момента контакта и при отсутствии лечения способны привести к инвалидности.

Геморрагическая лихорадка. Вирусное заболевание, при котором заболевшего начинает лихорадить. Кроме этого, возникают нарушения свёртываемости крови, подкожные кровоизлияния, выделение стула и рвоты с кровью, шоковые состояния. Как правило, симптомы проявляются в течение 3-5 дней с момента укуса. Болезнь излечимая, но способна привести к инвалидности и летальному исходу.

Каковы риски заражения от укуса клеща

По данным экспертов, риск получения осложнений при укусе клеща составляет около 6%. Сам по себе укус не равен заражению. И даже если насекомое, укусившее вас, было заражено, заболевания можно избежать — для этого нужно своевременно оказать первую помощь.

Что делать после укуса клеща

Если вас укусил клещ, не стоит паниковать. Вы можете собственноручно избавиться от него и от последствий укуса. Для этого проделайте следующие действия:

Последствия укуса Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

С максимальной осторожностью вытащите клеща из зоны укуса. Важно, чтобы насекомое было удалено полностью. Тщательно промойте водой место контакта, затем обработайте его антисептическим средством. Таким образом вы избавитесь от ядовитой слюны клеща и других переносимых им бактерий. Примите лекарство антигистаминного типа. Оно защитит вас от аллергической реакции. Сохраните пойманного клеща, чтобы в дальнейшем сдать его в лабораторию. Запомните точную дату укуса, чтобы проследить за течением болезни.

Как можно вытащить клеща

Самый надёжный вариант вытащить клеща из раны, которую он нанёс — обратиться к специалисту в травмпункт. Опытные врачи смогут произвести полное и безболезненное удаление насекомого, а его самого отдадут в лабораторию с целью определить наличие переносимых инфекций. Однако этот вариант может подойти не всем, поскольку наиболее распространённые зоны нападения клещей — дачи и леса, где не всегда есть поблизости лечебное заведение.

В таком случае вы можете вытащить клеща самостоятельно. Помните, что его нельзя касаться голыми руками, поскольку на его брюшке могут скапливаться различные инфекции. Для удаления насекомого вам понадобится один из инструментов:

Щипцы или пинцет. Одни из наиболее эффективных средств удаления клещей, поскольку при их использовании наиболее низок риск оставить головку в коже. Для того чтобы вытащить вредителя без последствий, необходимо хватать его не за брюшко, а за шею — вплотную к коже. Зацепив её, тяните инструмент поступательными движениями на себя.

Клещедёр. На фоне массовых случаев нападения клещей было изобретено специальное устройство для их удаления. Работает оно по принципу гвоздодёра — вы вставляйте в щель инструмента тело насекомого и вытягиваете его.

Укус клеща Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Скотч. При использовании клейкой ленты важно быть предельно осторожным. Убедитесь, что скотч достаточно липкий. Аккуратно прилепите его к зоне, где располагается клещ (ни в коем случае не раздавите его), и выдёргивайте.

Шприц. При его использовании клещ удаляется с помощью вакуума. Ровно обрежьте верхнюю часть шприца и обработайте кожу вокруг укуса водой. Затем приложите инструмент к тому месту, где присосался клещ, и потяните поршень.

Нить. Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных инструментов, вы можете попробовать удалить клеща с помощью обычной нитки. Для этого завяжите её в узел таким образом, чтобы диаметр аркана был больше размера брюшка клеща. Затем зафиксируйте узел на его тельце и медленно подтягивайте вверх. Чем быстрее вы будете это делать, тем больше шанс раздавить клеща и оставить головку внутри кожи.

Как не нужно вытаскивать клеща

Немаловажно знать и о способах, которые не только не помогут вам удалить клеща, но и поспособствуют распространению инфекции. Во-первых, ни в коем случае не вытаскивайте клеща голыми руками. Он является переносчиком инфекции, а если вы его потрогаете, то и сами рискуете заразиться. Кроме того, пальцы — не самый надёжный инструмент для поимки насекомого. Вы можете оторвать туловище, а головка останется на месте.

Также не следует мазать клеща вазелином, мазями, бензином, маслом и прочими жидкостями. Мало того, что они не отпугнут и не умертвят вредителя, так ещё и велик риск того, что он полезет глубже под кожу и впрыснет в кровь ядовитые токсины, которые ускорят процесс проявления симптомов.

Что делать после укуса клеща Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Что делать, если головка клеща осталась в коже

Если у вас получилось убить клеща, но его головка осталась внутри укуса, — не паникуйте, ничего смертельного в этом нет. Как минимум он уже не питается вашей кровью. Сама головка является ничем большим, чем обычная заноза. Поэтому и удалять её следует как занозу — обработайте медицинскую иглу медицинским йодом и аккуратно расковыряйте ранку, попутно вынимая остатки насекомого. После этого следует продезинфицировать поражённую область. Вполне достаточно использования жидкого мыла. Как только зона укуса высохнет, смажьте её раствором йода.

Что делать с самим клещом

После удаления клеща с кожного покрова постарайтесь не выбрасывать его и сохранить в неповреждённом состоянии. Положите его в герметичный футляр со свежей травинкой, а затем отнесите этот комплект в вирусологическую лабораторию. Там насекомое изучат на наличие переносимых заболеваний. Таким образом, вы будете заранее знать о своей возможной симптоматике. Кроме этого, сотрудники лаборатории смогут отследить наличие инфекции в том регионе, где вы получили укус.

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