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Изменение внешнего состояния глаз может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем.

Так, например, красные прожилки являются признаком нервного истощения или общей усталости, однако если при появлении этого симптома также воспаляются веки, то это может быть последствием недостатка сна.

Кроме того, тёмные круги под глазами, от которых пытаются избавиться многие женщины, могут быть предвестниками серьёзных проблем с почками. Если же появляются нависающие мешки под глазами, то рекомендуется проверить работу сердечно-сосудистой системы.

Стоит также обратить внимание на белки глаз. Если они пожелтели, то это верный признак гепатита. О проблемах с щитовидной железой говорят блестящие выпуклые глаза, а появление вокруг радужной оболочки белого кольца свидетельствует о нехватке кальция и болезнях суставов.

Ещё одним тревожным симптомом можно назвать появление точек тёмно-коричневого цвета на радужной оболочке. В этом случае следует исключить анемию, сообщает «МК в Волгограде».

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