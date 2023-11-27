«Ни врачей, ни коек»: сохранится ли в России «бесплатная» медицина по ОМС Минздрав предсказал «серебряный шторм» для здравоохранения в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Система ОМС в России в ближайшие годы может столкнуться со сложнейшим вызовом, который получил прозвище «серебряный шторм», заявил первый замминистра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. Что это такое, как «серебряный шторм» угрожает бесплатному здравоохранению?

Что такое «серебряный шторм»

Выступая на Всероссийском конгрессе пациентов, Зеленский предупредил, что в течение следующих 10 лет здравоохранение в РФ может столкнуться с перегрузкой.

«Систему ОМС в ближайшие 10 лет, скорее всего, будет ждать феноменально сложнейший вызов, который отчасти вызван фактором, который иногда называют „серебряным штормом“. Это старение населения», — приводят «Ведомости» слова замглавы Минздрава.

Чиновник предупредил, что в 2024 и 2025 годах власти РФ должны будут реформировать существующую систему ОМС, «чтобы она была готова к «серебряному шторму». Если бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в России будет ежегодно индексироваться только на уровень инфляции, «может не хватить ни врачей, ни коек», объяснил Владимир Зеленский.

«Это, наверное, самая сложная задача, которая стоит перед системой ОМС», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как работает система ОМС

Система обязательного медицинского страхования в России обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. Она существует с 1993 года.

Функционирование ОМС обеспечивается за счет обязательных взносов на страхование трудоспособного населения. Работодатели уплачивают страховые взносы на ОМС ежемесячно в размере 5,1% от начисленной зарплаты сотрудника. На 2023 год объем доходов бюджета ФОМС, который позволяет обеспечивать россиянам бесплатную медицинскую помощь, предусмотрен в 2023 году в размере 2925 млрд рублей — около 20 400 рублей на человека. Из этих сумм 88,6% составляют страховые взносы на ОМС. При этом расходы ФОМС в 2023 году должны составить 2951 млрд рублей — на 1% больше доходов. Разница покрывается трансфертами из федерального бюджета.

Предусмотренные доходы бюджета ФОМС будут расти (в 2024 году до 3739 млрд руб. согласно постановлению, принятому Госдумой 17 ноября), как и доля страховых взносов на ОМС (в 2024 году до 89%). Так же будут расти и расходы — в 2024 году предполагается до 3886 млрд рублей. Однако, по утверждениям замглавы Минздрава, уже через несколько лет страховые взносы перестанут покрывать расходы, необходимые для помощи населению.

Что будут менять в системе здравоохранения

В настоящее время доля граждан старше трудоспособного возраста в России составляет 24,5%. Согласно прогнозу Росстата, к 2043 году она превысит 25,8% населения, а к 2046 году превысит 26,9% — это 37,3 млн россиян, у большинства из которых нет работодателей, которые бы выплачивали за них страховые взносы на ОМС.

Кроме того, начиная с 2024 года ФОМС начнет выделять деньги на оказание медпомощи застрахованным лицам в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На следующий год предусмотрено выделение 38,8 млрд (1% от общего размера фонда).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько в России пенсионеров

Между тем ранее «Ведомости» сообщили, что количество пенсионеров в России за первую половину 2023 года снизилось на 400 тысяч человек. На 1 июля их число составляло 41,38 млн, что стало минимальным показателем с начала пенсионной реформы в РФ. Из них выделяется около 7,8 млн (19%) работающих пенсионеров, которые в дополнение к своей пенсии получают зарплаты.

С 2018 года количество пенсионеров в РФ сократилось на 2,5 млн человек. В то же время переходный период пенсионной реформы предполагает, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию по старости смогут выйти только те, кому она положена досрочно. В 2024 году на пенсию будут выходить мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения. В дальнейшем, после завершения переходного периода пенсионной реформы, количество пенсионеров в России вновь может начать расти.

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