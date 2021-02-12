Сердечно-сосудистый хирург назвал признаки атипичного инфаркта

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Военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев заявил, что инфаркт не может развиться бессимптомно, однако довольно часто признаки патологии слабо выражены.

По словам медика, одним из признаков так называемого «тихого» инфаркта являются неприятные ощущения за грудиной или с левой стороны грудной клетки. Больной зачастую эти проявления игнорирует. Атипичный инфаркт может также давать о себе знать болями в животе, добавил Хорошев.

Атипично — это как? То есть боли внизу верхних отделов живота. Очень часто врачи-терапевты, то есть врачи не хирургического профиля, осматривают живот, выслушивают, выявляют болевой синдром и направляют на хирургическое вмешательство, ненужное в данном случае, — рассказал врач телеканалу «Звезда».

Также к редким симптомам можно отнести покалывания в кистях, пальцах и плечах. Специалист рассказал, что у больного может появиться «ощущение ползания мурашек». Это может сопровождаться слабой ломящей болью в области плеч и предплечий.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушенный режим труда и отдыха могут спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте. Ночью вырабатывается «плохой холестерин», который становится причиной атеросклероза.

Для здоровья сердца полезна жизнь у моря и средиземноморская диета. Жители юга Франции употребляют в пищу много зелени, растительного масла и красного вина. У жителей севера в рационе преобладают жирные продукты. В итоге между жителями этих регионов наблюдается серьёзная разница в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, следует употреблять в пищу овощи, фрукты и зелень, писал NEWS.ru.