Нехватка движения, неправильное питание и постоянный страх в условиях карантина повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они представляют собой особую опасность во время пандемии, так как увеличивают вероятность летального исхода при COVID-19. О том, как поддержать работу сердца и сосудов во время самоизоляции, NEWS.ru рассказали эксперты.

Из-за вынужденной самоизоляции люди стали существенно меньше гулять. Между тем ходьба оказывает благоприятное воздействие на организм. Во время неё у человека сжимаются и разжимаются мышцы голени, что способствует возврату венозной крови к правым отделам сердца. Благодаря этому орган меньше устаёт и сохраняет энергию для того, чтобы прогонять кровь — выталкивать её через левый желудочек в аорту, а через правый — в лёгочную артерию. Эти процессы способствуют насыщению крови кислородом, рассказал NEWS.ru сердечно-сосудистый хирург, ортопед и кардиолог Владимир Хорошев. Тем не менее нехватку ходьбы при желании можно компенсировать даже в небольшой квартире, считает специалист.

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Одним из наиболее действенных способов поддержать сердце и сосуды кардиолог назвал ходьбу на ягодицах. Выполнять её нужно сидя на полу спиной вперёд. Такой вид деятельности сильно активизирует мышечную систему. В частности, он улучшает деятельность дыхательной мускулатуры и само дыхание, так как в время движения человек сгибает руки в локтях и активно ими двигает.

Упражнения лучше выполнять утром, но не сразу после пробуждения, когда все органы и системы организма ещё находятся в состоянии покоя. Заниматься рекомендуется за час до завтрака или через полтора часа после него. Для достижения результата делать упражнения необходимо регулярно.

Один из факторов, который также оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему, это постоянный страх. Во время пандемии, по словам врача, многие стали сталкиваться с паническими атаками, которые представляют собой спазм капилляров. Последние являются главными сосудами в организме, с помощью которых происходит отдача кислорода тканям и утилизация продуктов жизнедеятельности клеток. Во время панических атак также происходит избыточная выработка гормонов стресса. Это повышает риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта.

Постоянный страх в совокупности с отсутствием физической активности может повлечь за собой повышенную смертность среди пожилых людей как в России, так и за рубежом. Однако отказ от введения карантина имел бы более весомые последствия, отмечает специалист. Отсутствие режима изоляции способно привести к ещё большему числу летальных исходов.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Для мужчин наиболее опасный возраст — от 45 до 65 лет. Малоподвижный образ жизни несёт для этой группы людей угрозу ослабления жизнедеятельности клеток организма. При этом после 65 лет они уже адаптированы к низкому уровню активности. Это касается и женщин. Однако в повышенную зону риска дамы входят после наступления менопаузы — примерно в 47-48 лет.

Во время менопаузы происходит резкое уменьшение выработки женского полового гормона — эстрогена, который является катализатором очень многих важных биохимических процессов. Его нехватка в организме представительниц прекрасного пола приводит к накоплению недоокисленных продуктов обмена (шлаков) во всех клетках. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Питание для сердца

Влияние на сердечно-сосудистую систему также может оказывать рацион. В первую очередь следует избегать переедания и большого количества соли в продуктах. Она приводит к задержке жидкости и дополнительной нагрузке на сердце, заявила NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Между тем избыток соли обычно наблюдается в различных консервах.

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В рацион следует включить продукты, богатые магнием, калием и витамином С. Можно сделать выбор в пользу картофеля и салатов. При этом последние можно делать не из огурцов и помидоров, которые некоторым не нравятся, а на основе квашеной капусты.

Однако капусту нужно квасить самостоятельно. Так вы можете быть уверены в том, что в ней отсутствует соль. Этот продукт богат полезными для сердца веществами. Салаты можно также делать на основе свежей моркови. Следует добавить в них яблоко и изюм. Сухофрукты необходимы людям, у которых есть проблемы с сердцем. Они являются прекрасным источником калия, помогают организму естественным путём (без мочегонных препаратов) выводить из организма натрий и, соответственно, снижают нагрузку на сердце и сосуды. В день достаточно съедать до 30 граммов сухофруктов. Их можно употреблять в пищу с чаем вместо конфет. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Во время карантина в рацион также следует включить отвар шиповника. Он снижает выработку кортизола — гормона стресса, который может стать причиной гипертонии. Это заболевание между тем стало одним из самым частых спутников COVID-19.