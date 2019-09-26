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Операции на открытом сердце у людей старческого возраста перестали быть редкостью в России. В Национальном научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 10 лет назад подобные хирургические вмешательства не совершали. Сейчас в учреждении делают около 200 операций в год людям старше 80 лет, — такие данные в беседе с News.ru озвучил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России Лео Бокерия. Он отметил, что подробные вмешательства теперь совершают и в других учреждениях.

Самое распространённое заболевание сердца у людей старческого возраста — дегенеративный стеноз аортального клапана, рассказал кардиохирург. Это приобретённый порок сердца, проявляющийся утолщением створок артериального клапана. В ходе операции врачи меняют клапан, и сердце пациента ещё долгие годы работает как часы. За всю историю проведения подобных операций им. А. Н. Бакулева не было ни одной операции с летальным исходом.

Ещё 25 лет назад я присутствовал на операции у известного шведского хирурга. Он менял клапан 80-летнему пациенту. Я был поражён, потому что мы боялись брать даже 50-летних в те годы. Можете себе представить, насколько далеко шагнула медицина. Лео Бокерия президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России

Российский кардиохирург в беседе с News.ru дал несколько рекомендаций, как сохранить сердце здоровым на долгие годы. Не только вести здоровый образ жизни и правильно питаться, но и испытывать меньше отрицательных эмоций.

Быть в хорошем настроении с утра и до самого вечера, — сказал Бокерия.

Ранее News.ru писал о том, что в России только 3% женщин после начала менопаузы начинают применять заместительную гормональную терапию. Для сравнения, в большинстве стран Европы этот показатель равен 25%. Приём женских половых гормонов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему женщин пожилого возраста.