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Робот и катетеры: врачи применили новый метод лечения болезней сердца 

Какие технологии используют сибирские медики
00:00, 15 декабря 2020
Фото: meshalkinclinic/vk.com

Около половины смертей в России случаются из-за заболеваний системы кровообращения. По данным врачей, сердечные проблемы стремительно «молодеют». Главные причины — малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Одна из серьёзных патологий сердечно-сосудистой системы — лёгочная гипертензия. Недуг провоцирует сердечную недостаточность и приводит к смерти. Кардиохирурги из Новосибирска применили новый метод лечения серьёзной болезни. Операцию делает робот, управляемый человеком. NEWS.ru узнал, в чём суть метода.

Кардиохирурги из новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в мире применили денервацию с использованием роботизированных технологий. Этим методом лечат заболевание под названием лёгочная гипертензия.

Недуг характеризуется повышением давления в лёгочной артерии. Его симптомами являются одышка, утомляемость, потеря массы тела. Патология влечёт за собой появление сердечной недостаточности и смерть пациента. Сибирские врачи за одну операцию избавляют человека от этой болезни. Пациенты начинают дышать полной грудью и чувствуют себя лучше.

Больному в сердце через крупные тазобедренные сосуды вводятся несколько специальных катетеров, объясняет суть метода в беседе с NEWS.ru кардиохирург центра Е. Н. Мешалкина Александр Романов. Они очень гибкие, мобильные и позволяют быстро достичь сложных участков. Управление механизмами происходит дистанционно. Такой метод позволяет провести манипуляцию точечно и без негативных последствий.

meshalkinclinic/vk.com

Можно привести параллель. Вы пришли к стоматологу. Врач не сидит над вами, а подводит к зубу инструмент, которым управляет робот. А самим роботом — врач с помощью мыши из соседней комнаты.

Александр Романов

кардиохирург Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина

Большинство пациентов с гипертензией изначально болели другим недугом — хронической тромбоэмболией лёгочной артерии, и пережили соответствующую операцию, сообщил доктор Романов. Врачи осуществляли открытое вмешательство на сердце. Примерно у 30% больных последствием операции стало повышенное давление в лёгочной артерии.

С помощью катетеров врачам удалось воздействовать на нервные окончания. После этой манипуляции давление в артерии стабилизируется, — объяснил принцип манипуляции кардиохирург.

Традиционно лёгочная гипертензия лечилась с помощью медикаментов. Врачи применяли вазодилатирующие средства, расслабляющие гладкомышечный слой сосудов, дезагреганты и антикоагулянты непрямого действия, снижающие вязкость крови. По мнению Романова, эти препараты дают временный эффект и стоят весьма дорого. Сибирские медики уверены, что операция — лучший выход в этой ситуации.

Эксперты из центра Мешалкина недавно провели исследование на 50 пациентах с лёгочной гипертензией, которым сделали денервацию. По сравнению с больными на медикаментозной терапии, у них значительно снижалось давление, и люди чувствовали себя лучше. Они стали более толерантны к физической нагрузке. Врачи уверены — эффект после операции у них сохранится на более долгое время.

Операции на сердце с использованием роботизированных технологий уже показывают свою эффективность, однако «пока отрабатываются и в широкой клинической практике не используются», сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-кардиолог Роман Урсов. Поэтому исход вмешательства сегодня во многом зависит от профессионализма оперирующего врача. По прогнозам медика, широкое применение подобные манипуляции получат не раньше чем через 10 лет.

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