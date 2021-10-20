Сенатор оценил антикоронавирусные меры в Москве

Пожилым людям тяжело будет вести малоподвижный образ жизни, однако если другого выхода нет, то придётся принять и такие меры. Так
Я считаю, что людям старшего поколения предстоят серьёзные испытания. Малоподвижный образ жизни для старшего поколения, конечно, губителен. Но если другого выхода нет, если это единственный способ, то здесь право выбора людям старшего возраста не дают. Жалко, что так оборачивается вся система мер. Жалко, что не находится других решений, — посочувствовал Рязанский.
Он также выразил обеспокоенность тем, что все силы медиков будут брошены на борьбу с коронавирусом, а значит помощь могут не получить те, у кого развились другие заболевания. По его мнению, борьба с COVID-19 отнимает значительные силы у врачебного персонала, а у пожилых людей в силу возраста могут развиться серьёзные или хронические заболевания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ограничительные меры для людей старше 60 лет: с 25 октября по 25 февраля они обязаны соблюдать домашний режим в квартирах или на садовых участках.