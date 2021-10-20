Сенатор оценил антикоронавирусные меры в Москве

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Новый штамм коронавируса, обнаруженный у прилетевшего в Израиль ребёнка, нельзя считать более опасным, чем другие версии COVID. А само образование мутации руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с «Радио 1» назвал абсолютно нормальным явлением.

Появление нового штамма — это далеко не сенсация. Потому что их уже насчитывается колоссальное количество. И это неудивительно, потому что вся эта группа коронавирусов склонна к мутациям, мутации там происходят...