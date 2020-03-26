Врачи диагностировали вирусную пневмонию у члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой. Тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, заявила дочь политика — телеведущая Ксения Собчак.
Нарусову госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. По словам дочери, сенатор отдыхала в подмосковном санатории и вечером 25 марта почувствовала недомогание.
Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одной посидеть дома, —
написалаСобчак.
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Как писал NEWS.ru, за сутки в России зафиксировали 182 новых случая заболевания COVID-19. К утру 26 марта число заражённых достигло 840 человек.
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