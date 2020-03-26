Людмила Нарусова Людмила Нарусова Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Врачи диагностировали вирусную пневмонию у члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой. Тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, заявила дочь политика — телеведущая Ксения Собчак.

Нарусову госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. По словам дочери, сенатор отдыхала в подмосковном санатории и вечером 25 марта почувствовала недомогание.

Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одной посидеть дома, — написала Собчак.

По информации «Невских новостей», из-за командировок телеведущая не виделась с матерью две последние недели.

Как писал NEWS.ru, за сутки в России зафиксировали 182 новых случая заболевания COVID-19. К утру 26 марта число заражённых достигло 840 человек.

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