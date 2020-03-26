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Выявленный в КНР хантавирус менее опасен для человека, нежели коронавирус. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

По его словам, унёсший первую человеческую жизнь хантавирус менее опасен для человека, чем COVID-19. Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус, хантавирусы не вызывают, — сказал Альштейн в интервью URA.RU....