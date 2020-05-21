Сексолог рассказала, как улучшить интимную жизнь на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0b6d4082-9b60-11ea-92d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Холодная и капризная майская погода вкупе с самоизоляцией негативно отражаются на интимной жизни россиян. Об этом рассказала психолог-сексолог Анна Котенева. Накопление негативных эмоций, равно как и недостаток позитивных, отражаются на сексуальном либидо, отметила она.

Накопительный эффект связан с переживаниями людей из-за затянувшихся ограничений, общением с одними и теми же людьми и неопределенностью и раздражением из-за проблем финансового плана. У наиболее эмоциональных людей наступила субсиндромальная депрессия — состояние по формальным диагностическим критериям не такое тяжёлое, как «большая» депрессия, но крайне неприятное.

Финансовые дела у многих заметно ухудшились. Уверенности в завтрашнем дне нет. Всё сложно. Не до секса. Ведь сексуальные отношения, являясь базовой потребностью, всё же опираются на такие элементарные основания, как наличие пищи, жилья, стабильности. Половое желание возникает у человека, который удовлетворил основные потребности и в какой-то мере спокоен. Общая усталость от неизвестности угнетающе действует на желание, — объяснила Котенева «Вечерней Москве».

При этом она подчеркнула, что пары, в отношениях которых есть искренняя дружба или острота эмоций, смогут сохранить и укрепить связь.

Для поднятия либидо психолог порекомендовала чаще проветривать комнату, подвергать себя умеренным физическим нагрузкам, делать зарядку. Она напомнила, что поход в магазин за продуктами — это тоже прогулка и отдых. Стимулировать взаимное влечение может совместный просмотр хорошего, доброго кинофильма на любовную тему, красиво сервированный ужин на двоих в романтической обстановке со свечами и бокалом вина.

При этом следует отказаться от чтения тревожных новостей про коронавирус или просмотра фильмов про катастрофы и эпидемии.

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