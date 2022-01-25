Сексолог назвал вредные для мужского здоровья продукты

Врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук перечислил вредные для мужского здоровья продукты. Такая еда отрицательно сказывается на тестостероне и её стоит вовсе исключить из рациона, сообщает радио Sputnik.

В первую очередь мужчине необходимо сократить потребление кофе, переизбытком считается более трёх чашек напитка в день. Кофе наносит вред коре надпочечников, которая принимает непосредственное участие в выработке тестостерона.

Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже. Пиво содержит фитоэстрогены — аналоги женских гормонов эстрогенов, которые тоже снижают уровень тестостерона, — перечислил вредные продукты врач.

Опосредованно могут влиять на мужское здоровье сладкие газировки, к тому же они способствуют ожирению. Большое значение имеет режим питания. Мужчины часто не уделяют времени еде днём и переедают перед сном.

В этом случае еда является своего рода конструирующим фактором, поскольку инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения. Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, — пояснил специалист.

Евгений Кульгавчук посоветовал потреблять достаточное количество белка, добавлять в рацион сельдерей, укроп и петрушку и вводить небольшое количество орехов — кедровых и грецких. Также сексолог порекомендовал есть перепелиные яйца, в том числе сырые.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что мужчинам для поддержания здоровья и формы следует придерживаться сбалансированного питания. По её словам, важно, чтобы в рационе регулярно присутствовало достаточное количество животных и растительных белков.