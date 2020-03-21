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Добровольная изоляция может помочь влюблённым и семейным парам стать счастливее, считает врач — сексолог-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Регулярный секс не только улучшает настроение, но и снижает уровень стресса, что в свою очередь благоприятно действует на иммунитет. Таким образом, интимная близость способна в некоторой степени укрепить организм. А уделяя друг другу больше времени, семейные пары могут стать крепче, рассказал врач радио Sputnik.

Но не стоит забывать, что секс противопоказан тем, кто находится на карантине по причине болезни. В таком случае на помощь может прийти видеосвязь, что тоже позволит разнообразить интимную жизнь.

Единственное условие, что половые контакты всё же не должны быть по разнарядке. Нужно помнить, что они должны базироваться на положительных эмоциях. И начинаться секс должен с улыбки. Тогда он будет приносить ещё большее количество положительных эмоций. Такая вот сексуальная арифметика, — резюмировал Кульгавчук.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала о плюсах режима самоизоляции из-за коронавируса. По её словам, это отличная возможность повысить рождаемость.