Секрет избавления от вредных привычек назвал подмосковный врач

https://static.news.ru/photo/aaa670fe-5eb2-11eb-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вредные привычки есть у многих людей, кому-то удаётся их победить, а кому-то — нет. Как помочь себе в этом вопросе, рассказал главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Мотивация — вот секрет успеха, нужно отказаться от чтения советов в Интернете и перестать смотреть на других, главное — выработать свою мотивацию и двигаться в заданном направлении.

Вам нужна ваша личная мотивация. Например, вы бросаете курить, потому что не хотите, чтобы курили ваши дети, которые видят вас с сигаретой, — рассказал Холдин.

Лучше всего поставленную задачу записать в блокнот, потому что это помогает не отказаться в дальнейшем от своей цели. По словам психологов, у написанного на бумаге гораздо больше шансов сбыться, добавил врач.

Найдя подходящую вам мотивацию, «нужно твёрдо стоять на своём», можно рассказать всем о своих намерениях. Это будет значить, что человек взял на себя обязательства.

Избавиться от никотиновой зависимости поможет замена вредной привычки здоровыми. Курение отчасти представляет собой ритуал, который человек привык совершать в определённой обстановке — сразу после пробуждения, приёма пищи или по дороге на работу. В эти моменты следует выпивать стакан воды, съедать яблоко или рассасывать леденец. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал нарколог и психиатр Алексей Казанцев.