Выросло число россиян, которые поддерживают добровольную вакцинацию детей

С апреля по декабрь нынешнего года число россиян, поддерживающих добровольную вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, выросло с 54% до 56%. Результаты данного исследования опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. 54% опрошенных вакцинировались, количество привитых граждан с середины весны выросло на 38%.

Более половины россиян выступают в целом за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%, — говорится в публикации.

В ходе опроса выяснилось, что главными причинами вакцинации стали страх за себя и своих родственников при повторном заболевании и желание скорейшего окончания пандемии.

Противники прививок опасаются прежде всего осложнений вакцинации, особенно те, у кого есть противопоказания. Отказываются от вакцинации также имеющие высокий титр антител к вирусу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приказ Минздрава об эпидемиологической ситуации нуждается в доработке в той части, где речь идёт о вакцинации несовершеннолетних, подчеркнув, что должно быть чётко прописано условие добровольности прививки и наличия письменного согласия родителей.