Саперы обезвредили случайно сброшенную в Рубежном бомбу Пасечник: саперы МО РФ обезвредили и вывезли случайно сброшенную ФАБ-250

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Саперы Минобороны России обезвредили авиабомбу, нештатно сошедшую с самолета в городе Рубежное, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал и угрозы для жизни горожан нет.

Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает, — написал Пасченик.

Он добавил, что на время работы саперов были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе одного километра от места падения бомбы. Они ждали в пункте временного размещения, где получили горячее питание. Сейчас люди возвращаются в свои дома.

О падении бомбы Пасечник сообщил накануне. По его словам, инцидент случился в ходе выполнения боевых задач самолетом ВКС России.

Ранее похожий случай произошел в селе Петропавловка Воронежской области. В результате аварийного схода боеприпаса прогремел взрыв и была повреждена целая улица, в месте прилета образовалась воронка. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что среди местных жителей никто не пострадал.