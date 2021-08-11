Санврач заявил о полной защите антисептиками от коронавируса

Врач-дезинфектолог, директор по качеству Николай Дубинин заявил, что санитайзеры и дезинфектанты, использующиеся для обработки поверхностей, на 100% защищают от коронавируса. По его словам, они убивают не только коронавирусы, но и «все подобные» вирусы, пишет URA.RU.

Дезинфектолог пояснил, то обработка мылом только смывает с рук инфекцию.

Мыло работает немного по-другому принципу. Вирусы остаются на частичках жира рук, задача мыла эти частички смыть, а санитайзер направлен именно на то, чтобы уничтожить вирусы. Хорошая практика применяется в пищевых производствах — помыли руки с мылом, дальше обработали спиртовым санитайзером, то есть и руки чистые, и все бактерии убили, — пояснил эксперт.

С коллегой согласна врач общей практики Лариса Алексеева, которая отметила, что введение санитарных мер, таких, как использование масок, перчаток, антисептиков замедлило распространение коронавируса в России.

Конечно, есть очень много противников санитайзеров, они говорят, что санитайзеры убивают не только вредные, но и полезные бактерии, и вирус всё равно передаётся воздушно-капельным путём, но я считаю, что санитайзеры плюс дистанция помогают побеждать коронавирус. Эти меры, которые мы применяли, помогли избежать большого количества смертей, — отметила врач.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что это обусловлено меньшим выделением вируса со стороны привитого человека.