Sanofi признала опоздание РНК-вакцины от COVID-19 и отказалась от выпуска

В руководстве французской биотехнологической корпорации Sanofi решили, что РНК-вакцина выходит на рынок слишком поздно, и отказались от третьей фазы испытаний. При этом в компании продолжают испытывать препарат на основе рекомбинантного белка, пишет Le Point.

По данным издания , отказаться от РНК-вакцины Sanofi решила, несмотря на успешные результаты первых двух стадий испытаний — выработка антител после второй дозы отмечалась у 91–100% испытуемых, при этом у них не наблюдалось побочных эффектов. Компания занималась разработкой препарата с марта 2020 года совместно с американской Translate Bio и канадской Evonik Canada.

Результаты исследований вакцины на основе рекомбинантного белка, над которой Sanofi работает вместе с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), ожидаются до конца года. Сейчас идёт третья стадия испытаний.

Существует необходимость не в создании новых РНК-вакцин от COVID-19, а в оснащении Франции и Европы арсеналом вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты для будущей пандемии, для новых заболеваний, — заявил в интервью агентству France Press вице-председатель департамента Sanofi по созданию вакцин Томас Триумф.

Он добавил, что сейчас здравоохранению не нужна очередная РНА-вакцина от коронавируса.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer приступила к продвинутым клиническим испытаниям антивирусного препарата от COVID-19 под рабочим наименованием PF-07321332. Предполагается, что его будут применять совместно с антивирусным препаратом «Ретонавир».