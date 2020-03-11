https://static.news.ru/photo/9b46aae6-6400-11ea-bba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи назвали самый лучший способ борьбы с алкоголизмом. Это система «12 шагов», которая появилась ещё в 30-х годах прошлого века в Америке.

Оценку системе дали специалисты Стэнфордского университета. Программы, которые использует этот метод, основаны на принципах группы взаимопомощи и считаются эффективными в борьбе с алкоголизмом и наркоманией в США. Техника признана лучшей 130 учёными, которые изучили состояние 10 тысяч пациентов, использовавших разные методики, сообщает Cochrane Database of Systematic Reviews.

Система «12 шагов» оказалась эффективнее альтернативных методов в полтора раза, пришли к выводу медики. Успех методики медики объясняют тем, что она ориентируется на социальное взаимодействие и эмоциональную помощь, которую люди с зависимостью оказывают друг другу.

Система помогает самым разным людям, независимо от пола и возраста. Группы взаимопомощи, основанные на этой методике, бесплатны, что снижает затраты на борьбу с последствиями зависимостей.

За последние несколько лет в разных странах применяются десятки других методик для борьбы с алкоголизмом. Среди них — фармакология, психотерапия и альтернативная медицина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США провели успешные клинические испытания противоэпилептического препарата габапентина для лечения людей, страдающих алкоголизмом. Во время испытаний, длившихся в течение четырёх месяцев, выяснилось, что 27% добровольцев из экспериментальной группы смогли продержаться без запойных дней.