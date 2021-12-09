Самая опасная мутация COVID сделает его неизлечимым

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что если появится мутация COVID-19, которая начнёт атаковать T-лимфоциты, то вирус станет крайне опасным. Он пояснил, что клетки иммунной системы отвечают за выработку антител, без них человек не сможет вылечиться от заболевания. Об этом сообщает URA.RU.

Самая опасная мутация коронавируса будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он научится «выключать» иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь, — поделился Болибок.

Известно, что новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В настоящее время в большинстве стран на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. ВОЗ неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что ещё несколько групп коронавирусов в недалёком будущем могут прорваться из мира животных к людям. Эксперт отметил, что людям следует быть готовыми к такому сценарию.