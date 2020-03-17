https://static.news.ru/photo/8187f45c-6838-11ea-870c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Интернет-ресурс, который ведёт статистику ситуации с распространением коронавируса в России, вернул оценку выздоровевших человек. Ранее на сайте было указано, что от болезни излечились восемь пациентов. Сейчас значится, что выздоровевших пятеро.

По последним данным оперативного штаба, в РФ заболевание зарегистрировано у 93-х человек, проведено порядка 110 тыс. исследований на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, жителей Москвы переведут на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома. Власти также рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Кроме того, обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это власти пойдут только в самой тяжёлой ситуации.