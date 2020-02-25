Актёр Станислав Садальский обвинил врача и телеведущую Елену Малышеву в продвижении своих частных клиник в эфире Первого канала.
Садальский возмутился ценой первого приёма у кардиолога в клинике Малышевой — 20 тысяч рублей. Он усомнился в законности «рекламы частного предприятия за госсчёт».
Буржуй от медицины. <...> Практически вся её карьера выросла за счёт постоянного присутствия на ТВ и хватки, направленной на личное обогащение, — написал актёр на своей странице в ЖЖ.
Телеведущая с 2007 года является доктором медицинских наук, владеет сетью клиник.
Как писал NEWS.ru, Малышева не считает дорогими услуги в своих медцентрах. Тем, кто не может позволить себе лечение, она посоветовала пойти в государственную больницу, где «тоже работают прекрасные кардиологи».
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