https://static.news.ru/photo/56784c10-57f5-11ea-a6f2-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Станислав Садальский обвинил врача и телеведущую Елену Малышеву в продвижении своих частных клиник в эфире Первого канала.

Садальский возмутился ценой первого приёма у кардиолога в клинике Малышевой — 20 тысяч рублей. Он усомнился в законности «рекламы частного предприятия за госсчёт».

Буржуй от медицины. <...> Практически вся её карьера выросла за счёт постоянного присутствия на ТВ и хватки, направленной на личное обогащение, — написал актёр на своей странице в ЖЖ.

Телеведущая с 2007 года является доктором медицинских наук, владеет сетью клиник.

Как писал NEWS.ru, Малышева не считает дорогими услуги в своих медцентрах. Тем, кто не может позволить себе лечение, она посоветовала пойти в государственную больницу, где «тоже работают прекрасные кардиологи».