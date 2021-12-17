С 20 декабря Австрия запретит въезд людям без QR-кода

Австрия с 20 декабря разрешит въезд в страну только туристам, переболевшим коронавирусной инфекцией или вакцинированным. Этим лицам, кроме QR-кода, необходимо также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сообщил МИД Австрии. Такое решение связано с угрозой распространения «омикрон»-штамма. Исключение составят граждане, привитые третьей дозой вакцины, беременные, транзитные пассажиры, школьники и работники международных организаций. Они должны предоставить только отрицательный результат ПЦР-теста.

С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин, — говорится на официальном сайте ведомства.

Также граждане Австрии и Евросоюза, не привитые и не болевшие СOVID-19, должны пройти 10-дневный карантин, который сократится до пяти дней при получении отрицательного ПЦР-теста.

Ранее сообщалось о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Евросоюза предоставить вакцины от коронавируса народу Белоруссии, несмотря на то что ЕС осуждает действия властей республики. Глава Еврокомиссии отметила, что странам этого региона от ЕС достанется 13 млн доз вакцины.