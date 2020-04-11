Русское чудо: теледоктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a0bf5dc4-7bfc-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российская система здравоохранения, которая делает упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, может оказаться более приспособленной к противостоянию распространению коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем за рубежом, а мир и вовсе «с удивлением узнал», что аппаратов искусственной вентиляции лёгких и средств защиты «у нас больше, чем у них».

Тем не менее он выразил надежду, что такими преимуществами не придётся воспользоваться. То, что в России официально зарегистрировано меньше сотни случаев гибели пациентов с коронавирусом на 145 млн населения, теледоктор назвал русским чудом.

У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний, — подчеркнул Мясников в Telegram-канале.

Он уточнил, что в нашей стране пациентов тестируют как минимум не реже, чем на Западе, а «смерти от коронавируса сегодня не скроешь».

Вместе с тем медик призвал не расслабляться: врачи могут лечить болезни, но остановить распространение в состоянии только люди при помощи самоизоляции.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников заявил, что коронавирус нового типа пришёл в мир навсегда и даже после окончания пандемии никуда не исчезнет.