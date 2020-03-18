https://static.news.ru/photo/e8b65dee-68fb-11ea-b3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мария Бритал/facebook.com

Пережившая вспышку коронавирусной инфекции россиянка, проживающая в КНР, рассказала о шести правилах, соблюдая которые можно защитить себя и своих близких от COVID-2019.

Мария Бритал на своей странице в Facebook пишет о жизни в Китае, который первый принял на себя удар эпидемии и смог остановить массовое заражение.

Девушка рассказала, пишет «Царьград», что во всей стране очень быстро, практически через неделю, ввели режим ЧС. Все учебные заведения, кафе и таксисты остановили работу. По словам Марии, открытыми остались только продуктовые супермаркеты и аптеки. При этом, при малейшем подозрении на вирус, людей сразу же госпитализировали.

Русская жительница КНР отметила и дисциплинированность китайцев, которые соблюдали все правила карантина и все, кроме медиков и других необходимых на своих местах работников, действительно сидели дома.

Один раз в два-три дня из дома мог выйти только один член семьи, чтобы купить продукты. Когда кто-либо выходиn, то проверяющий из его же дома записывал куда тот пошёл и измерял температуру, — рассказала Мария.

Первую неделю, как отметила россиянка, небольшая проблема с продуктами в магазинах всё-таки возникла, однако её быстро решили.

Главное, что цены вот как были, так и остались. Под страхом смертной казни, — отметила она.

С масками в Китае первое время тоже были сложности, так как все они уходили в Ухань, которая первой столкнулась с коронавирусом.

За неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель, — подчеркнула Мария.

Девушка также попыталась развеять миф, что «маски — это всё фигня» и они бесполезны.

Всё не так, они помогают, да ещё как! И вот миллиард не заболевших в Китае — это прямое подтверждение, — утверждает она.

Мария рассказала также о шести правилах, которые помогли китайцам выстоять в борьбе со смертельным коронавирусом:

В первую очередь — медицинские маски. Их надо использовать в общественных местах вместе с перчатками и очками. По словам Марии можно носить и солнцезащитные, только они должны плотно прилегать к лицу.

Мыть руки и лицо после выхода за дверь и не трогать лицо руками на улице.

Не ходить в места массового скопления людей.

Помогать иммунитету. Есть больше чеснока, имбиря, лимона и пить отвары лекарственных растений. Витамины тоже обязательно нужно принимать.

При первых признаках болезни, особенно сухом кашле и температуре, сразу же обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Беречь близких от заражения. Особенно людей старшего возраста, которым лучше «пока посидеть дома», ведь коронавирусу особенно сильно подвержены пожилые.

Самое главное — «не пускать всё на русское авось и наше бесстрашие», считает Мария. Она отметила, что от гражданской ответственности и самодисциплины сейчас зависит очень многое.

Как писал NEWS.ru, новый тип коронавируса может сохраняться на пластиковой и стальной поверхностях на срок до 72 часов. Об этом сообщили учёные в письме, направленном в редакцию медицинского журнала New England Journal of Medicine.