Пережившая вспышку коронавирусной инфекции россиянка, проживающая в КНР, рассказала о шести правилах, соблюдая которые можно защитить себя и своих близких от COVID-2019.
Мария Бритал на своей странице в Facebook пишет о жизни в Китае, который первый принял на себя удар эпидемии и смог остановить массовое заражение.
Девушка рассказала,
Русская жительница КНР отметила и дисциплинированность китайцев, которые соблюдали все правила карантина и все, кроме медиков и других необходимых на своих местах работников, действительно сидели дома.
Один раз в два-три дня из дома мог выйти только один член семьи, чтобы купить продукты. Когда кто-либо выходиn, то проверяющий из его же дома записывал куда тот пошёл и измерял температуру, — рассказала Мария.
Первую неделю, как отметила россиянка, небольшая проблема с продуктами в магазинах всё-таки возникла, однако её быстро решили.
Главное, что цены вот как были, так и остались. Под страхом смертной казни, — отметила она.
С масками в Китае первое время тоже были сложности, так как все они уходили в Ухань, которая первой столкнулась с коронавирусом.
За неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель, — подчеркнула Мария.
Девушка также попыталась развеять миф, что «маски — это всё фигня» и они бесполезны.
Всё не так, они помогают, да ещё как! И вот миллиард не заболевших в Китае — это прямое подтверждение, — утверждает она.
Мария рассказала также о шести правилах, которые помогли китайцам выстоять в борьбе со смертельным коронавирусом:
- В первую очередь — медицинские маски. Их надо использовать в общественных местах вместе с перчатками и очками. По словам Марии можно носить и солнцезащитные, только они должны плотно прилегать к лицу.
- Мыть руки и лицо после выхода за дверь и не трогать лицо руками на улице.
- Не ходить в места массового скопления людей.
- Помогать иммунитету. Есть больше чеснока, имбиря, лимона и пить отвары лекарственных растений. Витамины тоже обязательно нужно принимать.
- При первых признаках болезни, особенно сухом кашле и температуре, сразу же обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
- Беречь близких от заражения. Особенно людей старшего возраста, которым лучше «пока посидеть дома», ведь коронавирусу особенно сильно подвержены пожилые.
Самое главное — «не пускать всё на русское авось и наше бесстрашие», считает Мария. Она отметила, что от гражданской ответственности и самодисциплины сейчас зависит очень многое.
Как писал NEWS.ru, новый тип коронавируса может сохраняться на пластиковой и стальной поверхностях на срок до 72 часов. Об этом сообщили учёные в письме, направленном в редакцию медицинского журнала New England Journal of Medicine.
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