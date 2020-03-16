https://static.news.ru/photo/22f7b9d6-67ac-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: UC Rusal/facebook.com

Режим удалённой работы вводится в алюминиевом холдинге «Русал» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что на предприятиях останутся только те сотрудники, без которых невозможна бесперебойная работа.

Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно, — говорится в сообщении РУСАЛа.

При этом сотрудником на удалённом доступе рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест. Более того, работникам, находящимся в командировках, предписано немедленно вернуться, на рабочие поездки вводится мораторий, а все совещания должны проходить в режиме онлайн-конференций.

Как писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска призвал принять самые строгие меры по борьбе с инфекцией в России и фактически изолировать страну от внешнего мира. Миллиардер предложил ввести полный карантин на 60 дней из-за распространения коронавируса, отказывать иностранцам во въезде и не проводить массовые мероприятия.