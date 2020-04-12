РПЦ удивилась штрафам за посещение храмов в Москве

https://static.news.ru/photo/e0248026-7ccd-11ea-adc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Представитель Русской православной церкви по связям с общественностью Владимир Легойда заявил, что не понимает причин, по которым прихожане московских храмов могли получить штрафы в Вербное воскресенье.

По его мнению, до 13 апреля на верующих не распространяются ограничения по коронавирусу.

Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы. <...> Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, — цитирует Легойду ТАСС.

По информации издания, 12 апреля появились сообщения об административных протоколах, которые полицейские начали составлять на посетивших литургии в храмах. Легойда считает, что если прихожане не входили в группу риска по коронавирусу, они могли прийти на службу.

Как писал NEWS.ru, запрет на проведение массовых мероприятий заработал в Москве в середине марта, а 28 марта мэр Сергей Собянин объявил режим повышенной готовности, предусматривающий закрытие большинства заведений и учреждений столицы, предписывающий горожанам не покидать дома без необходимости.

С 1 апреля в России легализовали штрафы за нарушение регионального режима повышенной готовности. Религиозные учреждения не попали в число мест, на которые распространили исключения.