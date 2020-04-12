РПЦ удивилась штрафам за посещение храмов в Москве

Представитель Русской православной церкви по связям с общественностью Владимир Легойда заявил, что не понимает причин, по которым прихожане московских храмов могли получить штрафы в Вербное воскресенье.
По его мнению, до 13 апреля на верующих не распространяются ограничения по коронавирусу.
Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы. <...> Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан начиная с понедельника, — цитирует Легойду ТАСС.
По информации издания, 12 апреля появились сообщения об административных протоколах, которые полицейские начали составлять на посетивших литургии в храмах. Легойда считает, что если прихожане не входили в группу риска по коронавирусу, они могли прийти на службу.
Как писал NEWS.ru, запрет на проведение массовых мероприятий заработал в Москве в середине марта, а 28 марта мэр Сергей Собянин объявил режим повышенной готовности, предусматривающий закрытие большинства заведений и учреждений столицы, предписывающий горожанам не покидать дома без необходимости.
С 1 апреля в России легализовали штрафы за нарушение регионального режима повышенной готовности. Религиозные учреждения не попали в число мест, на которые распространили исключения.
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