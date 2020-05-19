«Роют могилу ложкой и вилкой»: Малышева рассказала об «аппетите» COVID-19

Малышева объяснила, что жировые отложения становятся источником вялотекущего воспаления. Вирус расселяется именно в таких клетках.
Кроме того, отметила она, избыточный вес способствует образованию диабета. А хронические заболевания — сами по себе фактор риска.
Люди с ожирением и диабетом страдают больше других. У них настолько тяжело течёт инфекция, что сегодня в нашем федеральном эндокринологическом центре создано специальное отделение, куда со всей Москвы собирают этих тяжелейших пациентов, — рассказала Малышева в Instagram.
Теледоктор отметила важность рационального потребления пищи, так как при переедании люди «роют себе могилу ложкой и вилкой». Она призвала поговорить с собой и попытаться остановиться.
Во время изоляции женщинам нужно потреблять не более 1,2 тысячи калорий, а мужчинам — не более 1,5 тысячи, уточнила она.
Ранее NEWS.ru писал, что каждый четвёртый россиянин набрал лишний вес во время вынужденной удалённой работы на самоизоляции. Из числа безработных потолстел каждый пятый.