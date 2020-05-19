«Роют могилу ложкой и вилкой»: Малышева рассказала об «аппетите» COVID-19

https://static.news.ru/photo/2838cda4-99f2-11ea-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

У людей с избыточным весом более высок риск заразиться коронавирусом. При этом у таких пациентов заболевание часто протекает в тяжёлой форме, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По её словам, ожирение автоматически определяет человека в группу риска, так как у людей с лишними килограммами снижен иммунитет. Поэтому организм не может справиться с инфекцией.

Малышева объяснила, что жировые отложения становятся источником вялотекущего воспаления. Вирус расселяется именно в таких клетках.

Кроме того, отметила она, избыточный вес способствует образованию диабета. А хронические заболевания — сами по себе фактор риска.

Люди с ожирением и диабетом страдают больше других. У них настолько тяжело течёт инфекция, что сегодня в нашем федеральном эндокринологическом центре создано специальное отделение, куда со всей Москвы собирают этих тяжелейших пациентов, — рассказала Малышева в Instagram.

Теледоктор отметила важность рационального потребления пищи, так как при переедании люди «роют себе могилу ложкой и вилкой». Она призвала поговорить с собой и попытаться остановиться.

Во время изоляции женщинам нужно потреблять не более 1,2 тысячи калорий, а мужчинам — не более 1,5 тысячи, уточнила она.

Ранее NEWS.ru писал, что каждый четвёртый россиянин набрал лишний вес во время вынужденной удалённой работы на самоизоляции. Из числа безработных потолстел каждый пятый.