Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, выявляющую «омикрон»-штамм

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему, разработанную специалистами ФМБА, которая способна выявлять варианты «омикрон»-штамма коронавируса, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства. Выявление конкретного штамма занимает не более полутора часов.

ФМБА России получил регистрационное удостоверение на тест-систему, способную выявить генетические варианты «омикрона» (с дифференциацией линии ВА.2 — так называемой «стелс») и «дельты», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора завершил работу над созданием сверхчувствительного теста на коронавирус, благодаря которому врачи смогут ставить диагноз уже между инкубационным периодом вируса и болезнью. В России также начали клинические исследования кожного теста, который сможет определить все уровни иммунитета человека к коронавирусу.

До этого врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что при высокой заболеваемости COVID-19, вызванной «омикроном», необходимо не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование. Иммунолог добавила, что не будет лишним иметь при себе экспресс-тесты на коронавирус, особенно во время поездок.