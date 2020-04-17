Росздравнадзор сообщил о 95% точности тестов на коронавирус в стране

https://static.news.ru/photo/a564f082-807a-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Росздравнадзор проанализировал точность 11 тест-систем для диагностики коронавируса, которые зарегистрированы в России.

По состоянию на 14 апреля 2020 года на территории Российской Федерации зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса. В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность, — говорится в сообщении ведомства.

По данным на 17 апреля 2020 года, в мире выявлено более 2,1 миллиона людей, заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 145 тысяч. Выздороветь удалось 543 тысячам, пишет ТАСС.

Ранее в подмосковном Королёве была открыта лаборатория для проведения тестов на коронавирус. Готовность медицинского центра к приёму пациентов лично проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, об этом информировал NEWS.ru.