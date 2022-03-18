Росздравнадзор: проблем с производством и поставками лекарств в РФ нет

Трудностей с производством и поставкой в РФ медикаментов в настоящее время не наблюдается, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, слова которой приводит ТАСС. По её словам, производители и дистрибьюторы держат ситуацию под контролем.

Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят, — рассказала Самойлова.

Она добавила, что пропавшие с полок из-за возросшего спроса препараты для лечения заболеваний щитовидной железы будут поставлены в аптеки в ближайшее время. Что касается лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями, они закупаются на долгий срок, поэтому опасений по их доступности нет.

Также, по её словам, производители лекарств в РФ обеспечены сырьём практически на год и опасений, что возникнут проблемы, нет.

Ранее президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский также заявил, что дефицит лекарств в российских аптеках вызван ажиотажем. По его словам, эта нехватка лишь временная и препараты вернутся на полки.