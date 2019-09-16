https://static.news.ru/photo/33d00944-d877-11e9-a71b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) Михаил Мурашко заявил о снижении количества недоброкачественных лекарств в аптечной сети России более чем в два раза.

Как передаёт RNS , глава ведомства выступил на пленарном заседании форума «Биомед». Мурашко отметил, что доля недоброкачественных медицинских препаратов двукратно уменьшилась за последние два года и составляет в настоящий момент менее 0,5% от общего числа лекарств на рынке. Руководитель Росздравнадзора также подчеркнул, что почти 70% препаратов, поступающих в гражданский оборот, выпущены отечественными производителями.

Как ранее сообщал News.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать законодательство, чтобы наделить Росздравнадзор новыми полномочиями. Ведомство может получить право удостоверять соответствие медучреждений обязательным требованиям.