Росздравнадзор отменил плановые проверки в сфере здравоохранения

Росздравнадзор отменил плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Как отмечается на сайте ведомства, это позволит подконтрольным Росздравнадзору субъектам сосредоточиться на оказании медпомощи и обеспечении лекарствами.

При поступлении информации <...> о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Росздравнадзор продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок, — говорится в сообщении.

Ранее МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Как сообщили в пресс-центре министерства, остальные проверки необходимо согласовывать с надзорными органами. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

Решение снизить нагрузку на предпринимателей приняли и в Генпрокуратуре РФ: генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил коллегам в регионах письмо, в котором потребовал пресекать любые попытки вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей и согласовывать все проверки с руководителями прокуратур субъектов Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал такое решение шагом в правильном направлении, отметив, что прокуратура имеет полномочия ограничивать проверки, ведущиеся «не по регламенту», однако на практике эти ограничения легко обходились.