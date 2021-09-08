Росздравнадзор назвал число жалоб на побочные эффекты вакцинации

В России зафиксировано около семи тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от коронавируса. Как сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, это 0,018% от общего числа привитых в стране людей, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день нужно сказать, что на территории РФ в базу поступило порядка семи тысяч заявлений о семи тысячах случаев нежелательных реакций. Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля, — сообщила руководитель ведомства.

По её словам, нежелательными реакциями считается и повышенная температура, и головная боль, и дискомфорт в месте укола.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев призвал честно рассказать людям о последствиях вакцинации. По мнению специалиста, открытость информации поможет пресечь волну домыслов и слухов вокруг прививок от COVID-19.

Между тем первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что при ревакцинации от коронавируса побочные эффекты остаются такими же, как и при первом введении вакцины. По его словам, отмечена достаточно хорошая переносимость препаратов. В данное время создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину.

Фисенко добавил, что все «возможные реакции учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату».