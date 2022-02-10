Росздравнадзор начал ежедневно проверять запасы вакцин от COVID-19

Росздравнадзор начал на ежедневной основе проводить контроль за наличием запасов лекарств и вакцин против коронавирусной инфекции, чтобы не столкнуться с проблемами их нехватки. Контроль федеральной службы происходит с помощью системы маркировки препаратов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Росздравнадзор ежедневно получает отчётность об объёмах вакцин и препаратов от COVID-19 в рамках реализации плана по противодействию распространения в РФ штамма «омикрон», — сообщает газета.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) также будет мониторить наличие лекарственных препаратов как на уровне субъектов, так и в отдельных медицинских учреждениях. Контроль будет проводиться за суточным расходом лекарств и за динамикой их использования.

Ранее представители Роспотребнадзора назвали долю повторно заразившихся коронавирусом среди переболевших. По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в России COVID-19 теперь заражаются до 15% ранее перенёсших коронавирусную инфекцию.

Специалист также поделился мнением о том, когда заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад. Фаза снижения заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже весной и отступить к майским праздникам, считает Горелов.