Ростовский врач рассказал, кто из пациентов не доверяет лечению от COVID-19

Ростовский врач-терапевт на условиях анонимности рассказал, что пожилых мужчин больше всего среди пациентов, которые несерьёзно относятся к заболеваниям, в том числе к коронавирусу. По словам медика, они уверены, что врача мёдом не корми — дай залечить до смерти. Об этом пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Чаще всего скептиками оказываются пожилые мужчины, которые уверены, что врача мёдом не корми — дай залечить его до смерти. Бывает, приезжаешь на вызов в который раз, а у дедушки на тумбочке лежат те же лекарства, что ты в прошлый раз прописал, нераспакованные. В такие моменты хочется прямо накричать: «Если вы так не верите в медицину, зачем тогда врача вызывать?» — сказал терапевт.

При этом он отметил, что таких пациентов можно понять, так как многие доктора не осматривают больных качественно, а просто называют первый похожий диагноз. Терапевт объяснил, что и лечение не нужно выбирать слепо по рекомендациям Минздрава. Иногда лучше ставить капельницы и делать уколы, а медики назначают таблетки, потому что это проще.

В целом, по его словам, в Ростове паники нет.

Люди уже устали видеть в каждом чихе ковид, а живут обычной жизнью, только в масках, и руки научились мыть. Приняли, что не заболеть скорее всего не получится, и смирились с ситуацией, — объяснил врач.

Терапевт также заявил, что среди сотрудников больницы в его отделении переболели все. Так как уровень антител падает, можно заразиться снова, поэтому он вакцинируется, как только появится время.

Ранее стало известно, что в России был вновь обновлён рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Смертность растёт четвёртый день подряд.