https://static.news.ru/photo/fe0bf402-d872-11e9-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Медицинский комплекс, который позволяет безопасно воздействовать на поражённые раком органы через кожу с помощью ультразвука, впервые представил холдинг «Швабе», входящий в Ростех.

В сообщении госкорпорации указано, что аппарат для HIFU-терапии могут начать производить серийно уже в 2021 году. По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, неинвазивные ультразвуковые технологии являются действенным и безопасным способом лечения онкобольных, что доказано мировой практикой. В России такой метод пока что редкость.

Заводские испытания комплекса начнутся уже в этом году, в 2020 году начнутся клинические испытания, серийное производство запланировано на 2021 год. Производство изделий планируется развернуть в Новосибирской области на Новосибирском приборостроительном заводе, — рассказал Чемезов.

Комплекс в основном предназначен для лечения рака молочной и щитовидной желёз. Однако, одним из преимуществ стала возможность его легко адаптировать и сделать более универсальным.

В дальнейшем планируется разработка сменных ультразвуковых преобразователей для терапии органов, расположенных глубоко от поверхности кожи, — указано в сообщении.

Аппарат также может создавать трёхмерную визуализацию поражённого органа и позволяет проводить операции дистанционно.

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