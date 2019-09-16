Медицинский комплекс, который позволяет безопасно воздействовать на поражённые раком органы через кожу с помощью ультразвука, впервые представил холдинг «Швабе», входящий в Ростех.
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Заводские испытания комплекса начнутся уже в этом году, в 2020 году начнутся клинические испытания, серийное производство запланировано на 2021 год. Производство изделий планируется развернуть в Новосибирской области на Новосибирском приборостроительном заводе, — рассказал Чемезов.
Комплекс в основном предназначен для лечения рака молочной и щитовидной желёз. Однако, одним из преимуществ стала возможность его легко адаптировать и сделать более универсальным.
В дальнейшем планируется разработка сменных ультразвуковых преобразователей для терапии органов, расположенных глубоко от поверхности кожи, — указано в сообщении.
Аппарат также может создавать трёхмерную визуализацию поражённого органа и позволяет проводить операции дистанционно.
Ранее сотрудники Манчестерского университета изучили один из препаратов, используемых для химиотерапии, и нашли способ борьбы с потерей волос при его использовании, писал News.ru.