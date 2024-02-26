Рост продажи тонометров в России связали с Китаем и старением населения RNC Pharma: россияне на 29% чаще стали покупать тонометры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на тонометры в России вырос на 29% за 2023 год, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. При этом в денежном выражении рост составил только 10% из-за появления бюджетных вариантов гаджетов из Китая. Директор одной из компаний-производителей Олег Волков полагает, что рост спроса связан с увеличением доли пожилых людей и числом сердечно-сосудистых заболеваний среди населения.

За 2023 год продажи тонометров в количественном выражении действительно выросли почти на треть. Но в денежном выражении этот рост составил всего 10%. Это связано с увеличением доли «ноунейм»-производителей из Китая, которые продаются по более низким ценам, — отметил он.

Стоимость брендированного товара составляет примерно 1,5–2,5 тысячи рублей. Китайский аналог можно взять за 500–800 рублей.

Через интернет было реализовано 2,2 млн тонометров. В прошлом году через Сеть продали 890 тысяч девайсов. В денежном выражении продажи составили 3 млрд рублей. Оффлайн-торговля выросла не так значительно: за 2023 год магазины продли тонометры на 12 млрд рублей, что на 1 млрд больше в сравнении с 2022 годом.

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