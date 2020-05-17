Рост числа заразившихся COVID-19 в России за неделю замедлился до 34,4%

https://static.news.ru/photo/d74bfa32-9817-11ea-85d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%.

В Москве Rt опустился до минимума и находится на уровне 0,77 (0,8 днём ранее), следует из подсчётов ТАСС. Ниже единицы этот коэффициент оказался ещё в пяти регионах России, где больше всего инфицированных. Это Московская, Свердловская и Нижегородская области, Дагестан и Краснодарский край.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека. Почти по всей стране уже второй месяц действует режим самоизоляции населения.

Ранее Роспотребнадзор распространил методические рекомендации. Согласно им смягчать введённые ограничения в регионах можно при значении коэффициента распространения инфекции ниже единицы. Также условием поэтапной отмены принятых против коронавируса мер обозначили проведение не менее 70 тысяч тестов на инфекцию на 100 тысяч жителей и наличие 50% свободных мест в больницах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье сможет достичь этих критериев к 18 мая и приступить к снятию карантина, писал NEWS.ru.