Россиянка описала, как перенесла прививку «Спутником Лайт»

Жительница Новосибирска Агата Соловьёва привилась от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», потому что та вводится одним уколом. К вечеру у девушки поднялась температура и возникла сильная жажда, рассказала она «Сиб.фм». Вакцинироваться Агата решила перед отпуском.

Вечером, около 20:00, меня срубило конкретно. Поднялась температура. Была какая-то лихорадка, озноб. Измерила температуру, было что-то около 38-39 градусов. Дальше я не измеряла, кажется, ещё больше поднялась. В итоге я лежала с восьми вечера до девяти утра. Также был дикий сушняк. Никогда такого не было. Болело ухо, болели почки — всё, что периодически воспаляется хронически. Ноги ещё гудели, как будто 10 километров прошла. Просто не могла ходить. А вот рука не болела и не немела, — описала ощущения Соловьёва.

Утром ей стало легче, температура понизилась до 37 градусов, а боль исчезла. Ночью девушка смогла заснуть, после того как выпила жаропонижающее.

Ранее Минздрав России разрешил вакцинировать от COVID-19 «Спутником V» кормящих матерей. Врач-педиатр доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров отнеслись к этому с воодушевлением. Теперь ещё одна категория граждан будет защищена от тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения вернулась к процедуре одобрения «Спутника V». Процедура «идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию».