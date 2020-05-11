Россию могут ожидать новые вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc8cf5b2-939e-11ea-a0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за нарушителей режима самоизоляции на российской территории не исключены новые вспышки коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ограничительные меры для того и вводятся, чтобы уменьшить вероятность, возможность передачи инфекции. Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие десять дней будет увеличение заболеваемости, — отметил Гинцбург в эфире радио НСН.

Учёный добавил, что вспышка захватит не всю страну. Это связано с отсутствием математической модели, учитывающей разные факторы, включая транспортные потоки. При этом, как утверждает Гинцбург, пока нет вакцины, главным оружием против коронавируса остаётся режим самоизоляции.

Гинцбург подчеркнул, что основной угрозой для распространения коронавируса, пока нет вакцины, остаётся нарушение режима самоизоляции.

Сейчас в мире COVID-19 заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 человек выздоровел, 2009 умерли. В Москве заболели 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с коронавирусом в Москве.