Россиянка заявила о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса

Туристка Юлия Дёмина, вернувшаяся вместе с 90 отдыхающими из ЮАР в Россию несколько дней назад, заявила, что у неё нашли «омикрон»-штамм коронавируса, сообщает E1.RU. По приезде всех новоприбывших поместили в обсерватор для прохождения карантина. У Дёминой и ещё двух человек, предположительно, выявили новый штамм коронавируса.

Всю ночь у меня была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что, предположительно, выявлено заражение «омикрон»-штаммом COVID-19. На просьбу показать результат анализа мне ответили: «А у нас нет», — рассказала женщина.

Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух заражённых коронавирусом россиян, прилетевших из ЮАР, было подтверждено наличие «омикрон»-штамма. В ведомстве отметили, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о строении новой модификации COVID-19 — штамме «омикрон». Учёные предположили, что во время одной из мутаций он приобрёл часть генетического материала респираторного вируса. Данная последовательность генов не характерна для вируса COVID-19, но её обнаружили во многих других вирусах, а также в геноме человека, что, предположительно, затруднит иммунный ответ на новый штамм.