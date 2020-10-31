Россиянка рассказала ещё об одном необычном симптоме коронавируса

https://static.news.ru/photo/751bc916-1c54-11eb-a24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Одна из пациенток, которой в Екатеринбурге поставили диагноз COVID-19, рассказала о нехарактерном для коронавируса симптоме.

Женщина сообщила, что первыми признаками болезни для неё стали общая слабость и появление странного запаха.

Начала пить противовирусное, но запах не исчезал. Появилась сонливость и заложенность носа, — приводит слова пациентки РИА Новости.

Она отметила, что обоняние у неё не пропадало, как часто сообщают другие переболевшие коронавирусной инфекцией.

Кроме того, жительница Екатеринбурга подчеркнула, что её болезнь длилась около трёх недель. При этом с 11-го дня её выписали из больницы на амбулаторное лечение. Она добавила, что пропила два курса антибиотиков во время лечения.

Ранее NEWS.ru опубликовал фото руки одного из пациентов с COVID-19. На коже заразившегося выступают красные воспаления, похожие на симптом обморожения.