Россиянин выпил тысячу банок энергетика и попал в реанимацию Baza: россиянин попал в больницу после тысячи банок энергетика

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Балашихинские врачи едва спасли местного жителя, который попал к ним с сильной болью в животе, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что 30-летний мужчина ежедневно в течение года выпивал по 2–3 банки энергетического напитка. В итоге он угодил в реанимацию.

По данным канала, медики диагностировали у пациента острый панкреатит с опасным осложнением — ферменты и гной начали выделяться прямо в брюшную полость. Лишнюю жидкость откачали, инфекцию остановили, но у мужчины перестали нормально работать почки, легкие и сердце.

Две недели врачи боролись за его жизнь и смогли помочь больному. Мужчину уже выписали из больницы, он чувствует себя хорошо.

Ранее в Нижнегорском районе Крыма скончался 14-летний подросток, который пил энергетический напиток. Его доставили в больницу без сознания, а до этого мать обнаружила его бьющимся в конвульсиях в своей комнате. В реанимации состояние юноши стабилизировали и перевели его в обычную палату. Спустя неделю наблюдения ребенку стало хуже. Его доставить в Симферополь, но у него остановилось сердце. Медэкспертиза установила, что причиной смерти стала энцефалопатия.

До этого 33-летняя жительница Подмосковья попала в реанимацию после того, как выпила вечером 2,5 литра энергетика на голодный желудок. Врачи зафиксировали у нее тахикардию и почечную недостаточность. Ее удалось спасти.